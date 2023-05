Roland Garros loopt uit op deceptie voor Botic van de Zandschulp: Argentijnse qualifier in eerste ronde te sterk

Van de Zandschulp verloor, tot maandag, alleen bij zijn debuut op een grandslamtoernooi in de openingsronde. In 2021 moest hij in de eerste ronde van de Australian Open zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Carlos Alcaraz, tegenwoordig de nummer 1 van de wereld. Sinds zijn debuut won Van de Zandschulp op alle grand slams die hij speelde minimaal één partij. In 2021 reikte hij op de US Open tot de kwartfinales, vorig jaar haalde hij op Wimbledon de vierde ronde.