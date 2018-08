Roland Garros wil rare outfits gaan verbieden

Rus dicht bij hoofdtoer­nooi US Open, Kerkhove uitgescha­keld

1:42 Arantxa Rus is nog maar één overwinning verwijderd van een plaats in het hoofdtoernooi van de US Open. De 27-jarige tennisster was in de tweede kwalificatieronde veel te sterk voor Elena Rijbakina uit Kazachstan: 6-2 en 6-2. Lesley Kerkhove redde het niet en werd uitgeschakeld.