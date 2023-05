Roland Garros zet speciaal systeem in om onlinehaat tegen te gaan: ‘We willen de spelers beschermen’

met video Carlos Alcaraz lost Novak Djokovic in aanloop naar Roland Garros af als nummer één van de wereld

Carlos Alcaraz is weer de nummer één van de tenniswereld. De 22-jarige Spanjaard hoefde alleen maar op de baan in Rome te verschijnen om de eerste plek over te nemen van de Serviër Novak Djokovic. Alcaraz is door de machtswisseling met Djokovic als eerste geplaatst bij Roland Garros, het grandslamtoernooi dat op 22 mei begint.