Rolstoeltennisster Diede de Groot breidt imposante zegereeks uit met vierde titel op Roland Garros, unicum Tokito Oda (17)

Stefanos Tsitsipas stopt met dutjes voor zijn partijen: ‘Alsof ik nog aan het slapen was tegen Alcaraz’

Stefanos Tsitsipas stopt met het gebruik van melatoninepillen en doet geen dutje meer voorafgaand aan wedstrijden, zei hij na de uitschakeling in de kwartfinales van Roland Garros tegen de als eerste geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz. De als vijfde geplaatste Griek was teleurgesteld na zijn kansloze nederlaag in Parijs in drie sets: 6-2 6-1 7-6 (5).