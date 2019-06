Rosmalen: Bertens in derde partij in actie

De bizarre cijfers van Nadal op Roland Garros

13:34 Twaalf titels winnen op één grand slam is al uniek. Het winst-verliessaldo van Rafael Nadal op Roland Garros, 93-2, is haast onvoorstelbaar. Maar wie alle cijfers van de Spanjaard op het Parijse grand slam verzamelt, begint het helemaal te duizelen. We telden alle resultaten sinds zijn eerste deelname in 2005 op. Dit zijn de bizarre cijfers van Nadal op Roland Garros.