Rosmalen overweegt kleine uitbreiding na succesvolle week: ‘Maar liever uitverkocht dan lege tribunes’

In totaal biedt het huidige stadion, inclusief de VIP-tribune, plaats aan 6000 toeschouwers. Er is volgens Hunze ruimte voor uitbreiding. “Na het toernooi gaan we erover nadenken hoe we kunnen uitbreiden, om de vraag wat meer te kunnen beantwoorden”, aldus Hunze.



,,Maar het zal om een bescheiden uitbreiding gaan, nooit met duizenden plekken. Want tijdens de eerste twee dagen krijg je de kaarten niet zomaar verkocht. En uiteindelijk zijn we liever uitverkocht dan dat er tegen lege tribunes aan gekeken wordt. Ik zie bij heel veel toernooien tribunes die voor driekwart leeg zijn. Dat is niet goed voor de uitstraling van het toernooi, maar voor de spelers is het ook geen goede optie.”