Rosmalen strikt mondiale nummer 20 Goffin

Kvitova laat kans op nummer 1-notering liggen

27 maart Nadat ze in de vorige ronde Kiki Bertens had uitgeschakeld heeft de Australische tennisster Ashleigh Barty op de Miami Open opnieuw een speelster uit de top 10 verslagen. Ditmaal was ze in de kwartfinales te sterk voor de Tsjechische Petra Kvitova, die daarmee meteen de kans mist zich in Miami tot nummer één van de wereld te laten kronen.