Rosmalen ‘volgt richtlijnen NOC*NSF’ bij verwelkomen Russische tennistopper Medvedev

met video Botic van de Zandschulp moet in eerste ATP-finale opgeven wegens ademha­lings­pro­ble­men

De eerste ATP-finale van Botic van de Zandschulp is tot een abrupt en dramatisch einde gekomen. Bij een stand van 4-3 in de eerste set verliet de Nederlander een kwartier lang de baan vanwege een ‘medische situatie’. Even later gaf hij op wegens ademhalingsproblemen.

1 mei