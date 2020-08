Rus begint op US Open tegen Amerikaanse Li

Murray bewijst met zege op Zverev dat hij nu echt terug is

25 augustus Voor het eerst in ruim drie jaar heeft Andy Murray een tegenstander uit de top 10 van de wereld verslagen. In de tweede ronde van het ATP-toernooi van Cincinnati, dat vanwege het coronavirus in New York word gespeeld, was de 33-jarige Schot te sterk voor Alexander Zverev uit Duitsland: 6-3 3-6 7-5.