Rus door naar derde ronde kwalificaties, Griekspoor sneuvelt

De tegenstander van Rus in de laatste kwalificatieronde is nog niet bekend. Lesley Kerkhove en Richèl Hogenkamp komen woensdag in het kwalificatietoernooi op het gras in Londen eveneens in actie in de tweede ronde.

Tallon Griekspoor moet nog wachten op zijn debuut in het hoofdschema van een grandslamtoernooi. De Nederlandse tennisser verloor in de tweede kwalificatieronde van de Brit Liam Broady.



Griekspoor, die in de eerste ronde te sterk was voor de Argentijn Pedro Cachin, verloor in drie sets: 4-6 7-6 (2) 2-6.



Eerder werd Thiemo de Bakker al uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi in Londen. Robin Haase is bij de mannen als enige Nederlander rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, dat maandag begint.