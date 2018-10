Rus en Griekspoor naar hoofdtoernooi

Del Potro loopt breuk in knieschijf op: 'Dit is een heel moeilijk moment'

14 oktober Juan Martín del Potro (30) komt voorlopig niet in actie. De Argentijnse tennisser heeft bij het toernooi in Shanghai een ernstige knieblessure opgelopen. ,,Dit is een heel moeilijk moment'', aldus Del Potro, die een breuk heeft in een knieschijf.