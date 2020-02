Rus in Acapulco kansloos tegen Hibino

Schuurs en Barty snel uitgescha­keld in Doha

24 februari Dubbelspecialiste Demi Schuurs is op het WTA-toernooi van Doha in de eerste ronde blijven steken. Samen met Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld in het enkelspel, verloor de Limburgse tennisster in de eerste ronde met 6-4, 7-6 (5) van Belinda Bencic uit Zwitserland en de Amerikaanse Sofia Kenin.