Rus naar hoofdtoernooi US Open

Vorig jaar strandde Rus nog in de eerste kwalificatieronde. Ze leverde haar beste prestatie op de US Open in 2011, toen ze de tweede ronde van het hoofdtoernooi haalde. Daarin moest ze buigen voor Caroline Wozniacki uit Denemarken. Een jaar later verloor Rus direct in de eerste ronde en daarna wist ze zich geruime tijd niet meer te plaatsen voor het hoofdtoernooi in New York.

De tennisster uit Monster mocht eerder dit jaar als 'lucky loser' meedoen aan Roland Garros. Op het gravel in Parijs moest ze in de eerste ronde diep buigen voor de Amerikaanse Sloane Stephens. Voor Wimbledon was Rus op basis van haar toenmalige positie op de wereldranglijst automatisch geplaatst. Ze trof het toen slecht met Serena Williams als opponente. De Nederlandse bood de 23-voudig grandslamkampioene goed partij, maar verloor wel in twee sets. Op de US Open is Rus weer van de partij na haar succesvolle zegereeks in de kwalificaties. Het is nog niet bekend wie ze treft in de eerste ronde.