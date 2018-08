Rus naar tweede ronde kwalificatie US Open

Geplaatste tegenstan­der voor Griekspoor

21 augustus Tallon Griekspoor moet in zijn jacht naar een plek in het hoofdtoernooi van de US Open in de eerste ronde afrekenen met een geplaatste speler. De Nederlandse speler treft in de eerste ronde van de kwalificaties de als negende gerangschikte Canadees Felix Auger-Aliassime.