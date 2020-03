Rus naar tweede ronde Monterrey

Schoofs verliest finale ITF-toer­nooi in Duitsland

1 maart Het is tennisster Bibiane Schoofs niet gelukt het ITF-toernooi in het Duitse Altenkirchen op haar naam te schrijven. De als eerste geplaatste Schoofs verloor in de eindstrijd in twee sets van de ongeplaatste Duitse Eva Lys: 2-6 4-6.