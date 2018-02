Rus onderuit tegen Venus Williams in Fed Cup

Fed Cup-team na verlies Hogenkamp met 2-0 achter

0:01 Tennisster Richèl Hogenkamp heeft Nederland niet op gelijke hoogte kunnen brengen in het duel met Verenigde Staten in de eerste ronde van de Fed Cup. De speelster uit Doetinchem verloor in drie sets van van Coco Vandeweghe: 6-4, 6-7(6), 3-6.