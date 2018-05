Rus proeft slechts 39 minuten aan haar oude leven: 'Blij dat ik er weer mocht staan'

Door Fardau Wagenaar



Arantxa Rus is niet van de heftige emoties. Niet na overwinningen en ook niet na haar snelle uitschakeling op Roland Garros door Sloane Stephens (2-6, 0-6). De Nederlandse speelster (27) zit er rustig bij na haar kansloze nederlaag tegen de kampioene van de US Open. Geen verdriet, geen frustraties, wel berusting, ,,Ik baal dat ik er geen wedstrijd van kon maken, maar ik ben blij dat ik hier weer mocht staan."

Lees ook Rus kansloos onderuit in eerste ronde op Roland Garros Lees meer

Het was hiervoor alweer vijf jaar geleden dat Rus een partij op een grandslam speelde. Voor 2013 was het bijna ‘normaal’ dat ze deelnam aan de vier grootste toernooien. Sterker: ze haalde in 2012 nog de vierde ronde van Roland Garros. ,,Hier in Parijs liggen heel mooie herinneringen’’, zegt ze. ,,Ik speelde in de grote stadions.’’ Toch zakte de tennisster na die mooie periode af naar de krochten van het vrouwentennis en nog altijd weet niemand waarom. Ook zij zelf niet. ,,Het knaagt aan je zelfvertrouwen", dat weet ze wel.

Rus verloor in 2013 de eerste rondes van de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, maakte een duikeling op de wereldranglijst en is daardoor nog altijd veroordeeld tot de kleinere toernooien. Ze had geen fysiek of mentaal probleem. Maar wat was het dan wel? ,,Meiden die rond de 200 staan, zijn ook goed. Het was niet zo dat ik opeens niet meer kon tennissen, het ging om details. Ik doe nu niet iets heel anders, maar win weer meer. Zo simpel is het.’’

Ze staat 106e, haar tegenstander van gisteren is de nummer tien van de wereld. Rus kwam het toernooi binnen als ‘lucky loser’, dat wil zeggen dat ze de laatste ronde van de kwalificaties verloor, maar mee mocht doen omdat een andere speelster afzegde voor Roland Garros. ,,Daarom moet ik al blij zijn dat ik hier ben.’’ Ze omarmt het positieve, ziet de opmars, niet meer de val. ,,Ik word waarschijnlijk ook toegelaten tot Wimbledon, er zit een stijgende lijn in.’’

En het levert geld op. Voor de eerste ronde in Parijs vangt Rus 40.000 euro, als ze naar Londen mag, verdient ze 44.000. Het geeft de speelster uit Monster weer wat financiële lucht op haar dappere, maar ook barre tocht naar het betere tennisleven. Ze speelt vooral Challengers, het tweede niveau op de vrouwentour. Dat houdt in dat het geld niet binnenrolt en ze vaak alleen moet reizen, omdat een entourage te duur is. ,,Het is zwaar, maar ik wil verder en dan moet ik er doorheen vechten. Een andere optie is er niet."