Rus snel naar huis op WTA-toernooi in Luxemburg

Robin Haase vliegt er ook in Antwerpen al in de eerste ronde uit

14:29 Robin Haase is vandaag in de eerste ronde van het tennistoernooi in Antwerpen uitgeschakeld. De Haagse tennisser verloor in twee sets van Ilja Ivasjka. De Wit-Rus, nummer 97 van de wereld, was de beste in twee tiebreaks, 7-6 (5) 7-6 (8).