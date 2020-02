Rus verliest finale op ITF-toernooi in Frankrijk

Haase niet door kwalifica­ties in India

13:54 Robin Haase is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken op het ATP-toernooi van Pune. De 32-jarige Haase verloor in India in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-3, 6-3 van de Serviër Nikola Milojevic, de nummer 156 van de wereld. Haase staat vijf plekken lager op de wereldranglijst.