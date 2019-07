Rus verliest kansloos en loopt primeur mis

Arantxa Rus heeft in Palermo de kans laten liggen om voor het eerst in haar carrière de halve finale van een WTA-toernooi te bereiken. De nummer 130 van de wereld verloor in de kwartfinale dik van de Spaanse Paula Badosa: 6-2 en 6-1.

In de vorige ronde had Rus nog verrast met een zege op de als derde geplaatste Viktoria Kuzmova, maar het niveau van die wedstrijd haalde ze niet. De taaie Badosa, die elf plekken hoger staat op de wereldranglijst, had veel terug en benutte na vijf kwartier haar tweede wedstrijdpunt, na een dubbele fout van de Nederlandse.

Rus tennist al sinds 2007 op internationaal niveau. Ze won een hele rits toernooien op het lagere ITF-level, versloeg in 2011 in Kim Clijsters op Roland Garros en haalde bij datzelfde toernooi een jaar later de vierde ronde. Maar de laatste vier halen op een WTA-toernooi was altijd een brug te ver voor de Delftse.