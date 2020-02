Rus verliest na flitsend begin, dubbelspel moet beslissing brengen tegen Wit-Rusland

Fed CupArantxa Rus leek in de vierde partij van de Fed Cup-ontmoeting tussen Nederland en Wit-Rusland geen kind te hebben aan Aljaksandra Sasnovitsj. Maar na een snelle eerst set kantelde de wedstrijd: 6-0, 5-7, 2-6. Bij een 2-2 stand moet het dubbelspel later vandaag in Den Haag de beslissing brengen.

Door Rik Spekenbrink



Wit-Rusland leek de openingsdag van de Fed Cup-wedstrijd niet goed te hebben verteerd. Net als Aryna Sabalenka speelde ook Aljaksandra Sasnovitsj aanvankelijk beduidend minder dan vrijdag. Ze serveerde zwak en sloeg een hoop onnodige fouten.



Sasnovitsj leek bovendien ergens last van te hebben. Na vijf snel verloren games op rij kwam de teamdokter van Wit-Rusland de baan op. Hij behandelde haar niet, sprak alleen op haar in. Even leek Sasnovitsj op te gaan geven, maar dat deed ze niet. Het verlies van de eerste set kon ze uiteraard niet meer voorkomen: 6-0.

Rus speelde degelijk. De Delftse (29) kende een goed 2019 en is ook dit seizoen sterk begonnen. Tegen het geweld van Sabalenka was ze vrijdag niet opgewassen, maar in haar tweede partij kwam Rus beter in haar ritme.

Arantxa Rus tijdens haar partij tegen Aljaksandra Sasnvoitsj.

Gevecht

Want in de tweede set won Sasnovitsj haar eerste games en was duidelijk dat er toch een gevecht in de maak was. Ineens had de Wit-Russin energie en power in haar slagen. Na vier servicebreaks op rij kreeg Rus op 4-5 twee setpunten tegen, maar in een zenuwslopende game wist ze zich nog uit de nesten te werken. Maar op 5-6 ging het alsnog mis, op love greep Sasnovitsj de set. Rus kon aanvallend weinig meer uitrichten, het momentum leek gekeerd.

In de beslissende set kon Rus nog wel bijbenen, maar de break van Sasnovitsj diende zich wel al aan. Op 2-3 was het zo ver. Daarna ging het snel. De eerste twee matchpoints tegen wist Rus nog weg te werken, maar op het derde was het alsnog gebeurd voor Nederland.

Een vijfde partij moet dus beslissen welk land zich plaatst voor de eerste finaleweek van de Fed Cup, in april in Boedapest. Kiki Bertens en Demi Schuurs nemen het beslissende dubbelspel voor hun rekening.

Bertens en Schuurs

Kiki Bertens en Demi Schuurs nemen in de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland het beslissende dubbelspel voor hun rekening. De dubbel gaat beslissen welk land zich kwalificeert voor de Fed Cup Finals, half april in Boedapest. Zij nemen het op tegen Aljaksandra Sasnovitsj en Aryna Sabalenka, die vrijdag en zaterdag ook de enkelspelen deden.



Aanvankelijk had captain Paul Haarhuis bij de loting Lesley Kerkhove-Pattinama en Schuurs aangewezen voor het dubbelspel, maar de opstelling mag op het laatste moment nog worden aangepast.