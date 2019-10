Russische fans missen ‘uitgeputte’ Medvedev in Moskou

,,Fysiek en mentaal voel ik me uitgeput", liet Medvedev weten. ,,Als een professional kan ik niet de baan op stappen als ik niet 100 procent fit ben. Het is heel jammer, want ik wilde heel graag spelen in Moskou voor eigen publiek. Maar ik moet mezelf in acht nemen en doen wat het beste is voor mijn lichaam. Ik had in deze situatie geen andere keus."



Medvedev is al zeker van deelname aan de ATP Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi in november in Londen, waaraan de beste acht spelers van het jaar mogen deelnemen.