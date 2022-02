Russische tennisser Roeblev schrijft op camera: ‘Geen oorlog alsjeblieft’

ATP Rotterdam: volledige top drie plaatsings­lijst naar halve finales

Félix Auger-Aliassime heeft zich ten koste van Cameron Norrie geplaatst voor de halve finales van het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam. De nummer negen van de wereld had moeite met de Britse nummer dertien van de ATP-ranglijst, maar sloeg toe op de belangrijke momenten: 7-5 7-6 (4). Andrej Roeblev won later op de avond ook zijn kwartfinale, waardoor de hele top drie van de plaatsingslijst nog in het toernooi zit.

11 februari