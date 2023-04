Russische tennisster 18 uur lang vast op luchthaven omdat ze niet aan boord mocht: ‘Helpt dit voor vrede?’

Tallon Griekspoor bereikt kwartfina­les Marrakech, Botic van de Zandschulp pijnlijk onderuit

In Marokko is het aantal Nederlandse deelnemers in het enkelspel van het ATP-toernooi in Marrakech gehalveerd. Zowel Botic van de Zandschulp als Tallon Griekspoor verloor de eerste 5 games van de wedstrijd, maar alleen de laatste was nog in staat om zijn wedstrijd te winnen.