‘Russische tennisster bij Roland Garros opgepakt door Franse politie’

Van de Zandschulp woensdag­mid­dag op de baan

1 juni Botic van de Zandschulp komt woensdagmiddag weer in actie op Roland Garros. Zijn partij in de tweede ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina staat op baan 11 als tweede duel geprogrammeerd, na een wedstrijd in het vrouwendubbel die om 11.00 uur begint.