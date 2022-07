Ruud weer de beste bij ATP-toernooi in Gstaad, Haase verliest finale dubbelspel

Ruud herpakte zich op het gravel van Gstaad goed na de verloren eerste set en trok de tweede in de tiebreak naar zich toe. Op zijn tweede setpunt maakte hij het af. In de beslissende set liep de Noor door breaks in de derde en vijfde game uit naar een comfortabele 4-1-voorsprong. Hij benutte vervolgens zijn eerste wedstrijdpunt. Berrettini sloeg de service van Ruud terug, maar de bal belandde achter de lijn.



Berrettini had ook zijn derde titel van deze jaargang kunnen pakken. De 26-jarige Italiaan was al de beste op de grastoernooien van Stuttgart en Queen’s. De nummer vijf van de wereld gold daardoor als outsider voor de titel op Wimbledon, maar hij trok zich in Londen terug wegens een positieve coronatest.