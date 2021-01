Sabalenka naar derde finale op rij na zege op Sakkari

Vierde Nederlandse winnaar Debutant Koolhof viert met winnen ATP Finals grootste triomf uit loopbaan

23 november Wesley Koolhof is de vierde Nederlander die bij de ATP Finals de dubbelspeltitel heeft gewonnen. Met de Kroaat Nikola Mektic versloeg hij in de finale in Londen het duo Melzer/Roger-Vasselin: 6-2, 3-6, 10-5. Koolhof volgt daarmee Jacco Eltingh, Paul Haarhuis en Jean-Julien Rojer op. Het was meteen de laatste wedstrijd van Koolhof met Mektic aan zijn zijde.