Sabalenka weer via Barty naar finale Wuhan

Plísková verslikt zich, Barty blijft nummer 1 van de wereld

25 september Karolina Plísková is er opnieuw niet in geslaagd om de nummer 1-positie in het vrouwentennis over te nemen van Ashleigh Barty. De Tsjechische ging in de derde ronde van het WTA-toernooi van Wuhan in twee sets roemloos onderuit tegen Dayana Yastremska.