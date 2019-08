Sakkari klopt Svitolina in San José na bizarre comeback

De als eerste geplaatste Elina Svitolina had de eerste set met 6-1 gewonnen en leiddde in de tweede met 5-2. Maar vier matchpoints waren niet aan de Oekraïense besteed waarna de set naar Sakkari ging (7-6) en de Griekse haar sterke comeback bekroonde met winst van de derde set: 6-3.



,,Ik weet niet waar ik deze kracht vandaan haalde. Het zit blijkbaar diep in me", vertelde Sakkari na de partij, die haar bij de laatste vier bracht op een toernooi waar ze vorig jaar al finaliste was. Vorige maand verloor ze op Wimbledon nog in de derde ronde van Svitolina.



,,Ik ben superblij, maar ik weet niet hoe dit me is gelukt. Ik speelde heel slecht." Sakkari treft nu de Chinese Zheng Saisai. In de andere halve finale staan de Wit-Russin Arina Sabalenka en de Kroatische Donna Vekic tegenover elkaar.