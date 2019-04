Schoofs naar tweede ronde op gravel in Bogotá

Bizarre comeback: tennisster wint na matchpoint tegen op 0-6, 0-5

19:38 Een tenniswedstrijd is pas over als de laatste bal geslagen is. Dat moet Tara Moore gedacht hebben toen ze een matchpoint tegen kreeg bij een ogenschijnlijk kansloze 0-6, 0-5 achterstand. De Britse pakte het punt, de game, de set en later ook de partij: 0-6, 7-6 (7), 6-3.