Schoofs verliest finale ITF-toernooi in Duitsland

Derde toernooize­ge in Acapulco voor Nadal

11:16 Rafael Nadal heeft voor de derde keer in zijn loopbaan het toernooi van Acapulco op zijn naam gebracht. De Spanjaard was in de finale te sterk voor de 22-jarige Amerikaan Taylor Fritz. Nadal won de partij met 6-3, 6-2.