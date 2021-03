Schuurs bereikt dubbelfinale in Doha

Demi Schuurs heeft met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar de finale bereikt van het WTA-toernooi in Doha. Het als tweede geplaatste koppel rekende in de halve finales van het Qatar Open af met de Sloveense Andreja Klepac en Sania Mirza uit India. De beslissing viel in de supertiebreak: 7-5 2-6 10-5.