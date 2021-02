Schuurs dubbelt verder in Australian Open

ABN AMRO World Tennis Tournament Krajicek strikt met Tsitsipas opnieuw een topper

27 januari Stefanos Tsitsipas keert terug in Ahoy, zo heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. De Griekse tennisser doet voor de vijfde keer mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament en hoopt het beter te doen dan in 2020, want toen werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld.