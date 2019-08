Schuurs en Grönefeld verliezen dubbelfinale in Toronto

Schuurs opnieuw naar eindstrijd in Canada

10:40 Demi Schuurs heeft zich net als vorig jaar verzekerd van een plek in de finale van het Canadese Open, dat dit jaar in Toronto plaatsvindt. Samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld was ze veel te sterk voor Gabriela Dabrowski uit Canada en de Chinese Xu Yifan. Het werd in vijftig minuten 6-0, 6-3.