Schuurs grijpt in Cincinnati opnieuw net naast dubbeltitel

Murray accepteert wildcard voor toernooi in Wins­ton-Sa­lem

16 augustus Andy Murray heeft een wildcard geaccepteerd voor het ATP-toernooi van Winston-Salem, dat komende zondag van start gaat. Het toernooi geldt als laatste voorbereidingstoernooi in aanloop naar de US Open. Murray sloeg eerder deze week nog een aanbod af om in het enkelspel deel te nemen aan de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.