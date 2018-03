Schuurs grijpt naast finale dubbeltoernooi in Miami

Miami Open Isner roept stoomtrein Del Potro een halt toe

30 maart De Amerikaan John Isner heeft op het tennistoernooi van Miami een einde gemaakt aan de zegereeks van Juan Martin Del Potro. De 32-jarige Amerikaan was in de halve finale op het hardcourt van Key Biscayne in twee sets te sterk voor de als vijfde geplaatste Argentijn: 6-1 7-6 (2).