Schuurs klaar voor WTA Finals: ‘Hield er eigenlijk geen rekening meer mee’

Vanwege de tegenvallende resultaten en blessureleed bij Mattek-Sands besloot Schuurs verder te gaan met Anna-Lena Grönefeld. Met de Duitse stond Schuurs dit seizoen vijf keer in een finale, maar tot een titel leidde het niet. Vorig jaar schreef Schuurs nog zeven toernooien op haar naam, nota bene met drie verschillende partners.



,,Eigenlijk heb ik geen verklaring voor het verliezen van zo veel finales. Alles viel vorig jaar mijn kant op en dit jaar was dat niet het geval. In de dubbel zit het zo dicht bij elkaar", aldus Schuurs. ,,Dat we ons toch hebben geplaatst is daarom extra knap.”



Vorig jaar maakte Schuurs voor het eerst haar opwachting op het lucratieve evenement voor de acht beste koppels. ,,Toen was alles nieuw en het zal straks zeker helpen dat ik de ervaring van vorig jaar heb", aldus de Limburgse. ,,Wat me nog het meest bijstaat van vorig jaar is dat alles top geregeld was en de ongekende luxe waar ik samen met mijn ouders en vriendin van genoot. Bij de gewone WTA-toernooien ben je een nummertje in het schema, maar tijdens de WTA Finals krijg je veel aandacht. Het is een erg drukke week en er gebeurt erg veel.”