Schuurs opnieuw naar finale dubbelspel in Rome

Djokovic overleeft match­points tegen Del Potro

5:36 Novak Djokovic is met veel pijn en moeite doorgedrongen tot de halve finale van het Masters-tennistoernooi in Rome. De Serviër versloeg de Argentijn Juan Martin Del Potro in een wedstrijd die drie uur en één minuut duurde in drie sets: 4-6 7-6 (6) 6-4. In de tiebreak van de tweede set overleefde Djokovic twee matchpoints.