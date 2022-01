Sensatie bij Australian Open: titelverdedigster Naomi Osaka vliegt eruit

De 20-jarige Anisimova, die in de eerste ronde tegen de Nederlandse Arianne Hartono nog aan uitschakeling ontsnapte, maakte het in de Margaret Court Arena op haar eerste matchpoint af met een ace. Osaka had toen op 4-5 in de derde set al twee matchpoints laten liggen. Bij 6-6 in de derde set wordt er een tiebreak tot de tien gespeeld, waarin Anisimova duidelijk de betere was.