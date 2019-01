Seppi ten koste van favoriet Tsitsipas naar halve finale Sydney

Matchfixing Spanje: 28 tennis­profs gearres­teerd in onderzoek match­fixing

12:40 De politie in Spanje heeft in een onderzoek naar matchfixing 28 professionele tennisspelers en -speelsters gearresteerd. Een van hen zou in 2018 hebben meegedaan aan de US Open. In totaal werden 83 mensen aangehouden, meldt Europol.