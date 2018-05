Serena steelt ook show met openhartigheid over bevalling

Want hoe moeilijk was het voor haar om terug te komen? Williams onderging vorig jaar een spoedkeizersnede en werd moeder van Alexis Olympia. Daarna zou een mooie tijd aan moeten breken, maar in plaats daarvan kreeg ze interne bloedingen en moest ze zes weken in bed liggen. ,,Ik was er niet zeker van of ik het zou halen’’, zegt ze.

De 36-jarige Amerikaanse was openhartig vanavond, vertelde zonder schaamte over hoe moeilijk het is om haar 'opgerekte lijf' weer in shape te krijgen. ,,Zeker op mijn leeftijd.’’ Ze wilde er graag andere vrouwen mee helpen. ,,Dat doe ik doordat er niet veel over wordt gesproken hoe zwaar het kan zijn. Vaak zeggen mensen alleen hoe happy ze zijn met hun baby. En het is ook een wonder, maar er gebeurt zo veel na een bevalling, het is heftig. Als we daar meer over praten, kunnen we elkaar helpen.’’

Ze vertelde dat ze vandaag twee minuten te laat was, omdat ze nog even naar huis was gegaan om dochter Olympia te zien. ,,Ik was door de regen de hele dag op het park geweest en wilde even bij haar zijn. Daar maak ik me wel zorgen om, normaal ben ik bij een Grand Slam bijna nooit buiten het park, nu wel. Ze is mijn prioriteit, samen met mijn familie en god. Ik wil zo veel mogelijk tijd met haar door brengen.’’



Eerder op de dag had Williams alle aandacht getrokken met haar catsuit, dat toch vooral functioneel was. ,,Ik heb het voorbije jaar veel last gehad van bloedproppen. Dit helpt. Mijn bloedcirculatie is daardoor veel beter. Maar natuurlijk, ik snap de reacties. Het is natuurlijk ook een fun suit. Misschien vertegenwoordigt dit pak ook wel alle vrouwen die mentaal en fysiek veel hebben moeten doorstaan door hun lijf. Ik wil hen met dit pak inspireren.''