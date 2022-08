Serena Williams brengt New York in extase met overwinning: ‘Het is nog niet voorbij’

In een uitzinnig Arthur Ashe Stadium werd vannacht het tennisleven van Serena Williams gevierd. Op zijn Amerikaans uiteraard, vol show, eerbetoon, VIP’s en muziek. Maar de superster zelf had iets anders aan haar hoofd. Zij wilde gewoon winnen. En dat deed ze.

Door Rik Spekenbrink

Serena Williams is the Queen of Queens. Maar het kabaal dat maandagavond plaatselijke tijd opsteeg uit het grootste en luidruchtigste tennisstadion ter wereld, moet ook de andere wijken van New York hebben bereikt. De 23 duizend fans waren in extase, ver voordat de eerste bal werd geslagen en tot ver in de nacht. Zelf dacht Williams altijd dat ze afscheid zou nemen in stilte, zomaar, van de ene op de andere dag. Het liep even anders.

De afgelopen weken ontstond een mediahype die zijn weerga niet kende. Williams kondigde haar naderende afscheid zelf aan, in een ‘farewell letter’ in het blad Vogue. Ze zei niet precies waar en wanneer, maar iedereen gaat ervan uit dat het in New York gebeurt, deze weken. Dus ging het de afgelopen dagen maar over één ding in Amerika. De laatste US Open van Serena Williams, en meer nog haar betekenis en nalatenschap. De loftuitingen waren massaal en eensgezind.

Williams stond op de cover van Time Magazine, onder de titel ‘The Greatest’. Ze opende de beurs van Wall Street. Beyoncé zong een ode in voor een sponsor. En op Flushing Meadows liepen zaterdag op de ‘kids day’ opvallend veel meisjes met kraaltjes in hun haar.

Maandagavond was het dan zover. Voordat Williams de baan betrad werden prachtige beelden vertoond. Dochter Olympia had haar fototoestelletje paraat en schreeuwde ‘Mooooom’ toen haar moeder haar entree maakte. In een zelf ontworpen ‘kunstschaatsjurkje’ van Nike, oorspronkelijk bestaande uit zes lagen, één voor elke titel in New York. Alleen had ze er uiteindelijk vier lagen uit gehaald, want het werd iets te zwaar. Niet alleen die jurk schitterde, ook haar haren, haar tas, haar schoenen (beplakt met diamantjes), alles.

Maar Williams had ook haar ‘game face’ meegenomen. Een vaarwel met een nederlaag in de eerste ronde, het zou een onwaardig en niet passend afscheid zijn voor de 23-voudig grand slam-winnares. Dus ging Williams er voor staan, tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic. Het viel meteen op dat ze beter speelde en vooral bewoog dan in haar vier andere partijen van dit jaar. Niet alles ging goed, maar bij vlagen liet Williams weer zien hoe goed ze nog steeds is. Met twee keer 6-3 werd Kovinic, dankbaar lijdend voorwerp van een historische maandagavond, verslagen.

Pas na het laatste punt was daar de lach bij Williams, de interactie met het publiek. Hier was het om te doen, winnen. En het feest was nog niet voorbij. Oprah Winfrey en Billie Jean King spraken Williams toe. En toen, helemaal aan het einde mocht ze zelf ook nog iets zeggen. ,,Dit had ik allemaal nooit verwacht, het publiek was geweldig en heeft me echt geholpen.”

Het voelde allemaal alsof ze haar laatste partij al gespeeld had. In het publiek stonden mensen in tranen. Maar Williams speelt woensdag tegen Anett Kontaveit, en gaat waarschijnlijk donderdag dubbelen met zus Venus. ,,Blijf me steunen, het is nog niet voorbij.”