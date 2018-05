'Serena Williams haalt Roland Garros'

Zverev in twee sets langs Thiem

13 mei Alexander Zverev heeft het graveltoernooi van Madrid op zijn naam geschreven. De als tweede geplaatste Duitser versloeg de Oostenrijker Dominic Thiem in de finale in twee sets: 6-4 6-4. Het was de tweede toernooizege op rij voor Zverev, die een week geleden in München ook de titel pakte.