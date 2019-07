Serena Williams naar 11de finale op Wimbledon

Voor de 33-jarige Strycova was er vanmiddag op het centre court van Wimbledon geen houden aan. Williaams benutte vier van haar vijf breekkansen, De Tsjechische nummer 54 van de wereld, die vooral in het dubbelspel excelleert, schakelde in de derde ronde Kiki Bertens uit.



Tegen de 23-voudig grandslamwinnares had Strycova weinig in te brengen. Williams speelde agressiever en was vooral met haar eerste service oppermachtig, tot frustratie van Strycova. Na 59 minuten spelen sloeg Williams, die vorig jaar de finale verloor van Angelique Kerber, zich naar de eindstrijd. Het wordt de 32ste grandslamfinale voor de Amerikaanse tennisgrootheid, die al voor het dertiende jaar op rij een finale bereikte in één van de vier Grand Slam-toernooien.