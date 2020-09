Serena Williams naar derde ronde US Open

2-0 achter in sets Murray overleeft matchpoint en vecht zich in vijf sets langs Japanner

1 september Op de tweede toernooidag van de US Open is Andy Murray ontsnapt aan een vroege uitschakeling. De door blessures geplaagde Schot, acht jaar geleden winnaar in New York, overleefde een matchpoint en won na vijf lange sets van Yoshihito Nishioka uit Japan: 4-6 4-6 7-6(5) 7-6(4) 6-4.