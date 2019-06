Serena Williams sneuvelt in derde ronde Roland Garros

Halep in no-time door: ‘Voel me beter dan eerder deze week’

17:39 Simona Halep heeft op overtuigende wijze de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De Roemeense, titelverdedigster in Parijs, gaf haar opponente Lesia Tsoerenko uit Oekraïne geen schijn van kans. Na 55 minuten was het gebeurd: 6-2 6-1. Halep is de nummer 3 van de plaatsingslijst in Parijs, de niet geheel fitte Tsoerenko was als 27ste gerangschikt.