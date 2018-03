Serena Williams te sterk voor Kiki Bertens

Hogenkamp onderuit Alleen Bertens in hoofdtoernooi Indian Wells

7 maart Kiki Bertens moet in haar eentje de Nederlandse eer hooghouden op het prestigieuze tennistoernooi van Indian Wells. Richel Hogenkamp strandde in de laatste ronde van de kwalificaties. De 25-jarige Doetinchemse moest in de laatste ronde buigen voor Madison Brengle (3-6 1-6). De Amerikaanse had een ronde eerder al Arantxa Rus verslagen (3-6 3-6).