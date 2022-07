Servicekanon John Isner verbetert op Wimbledon wereldrecord aces: ‘Best cool’

De 37-jarige Isner kijkt echter met gemengde gevoelens terug op het verbreken van het record, want hij verloor in drie sets (6-4 7-6 (4) 6-3) van de Italiaan Jannik Sinner.

,,Maar ik ben best blij om het record hier te verbreken. Om het op dit toernooi te doen is best cool en maakt het net iets specialer dan het te doen op een toernooi met een mindere uitstraling”, zei de nummer 24 van de wereld, die het record brak met zijn vijfde ace van het duel.



Isner werd in 2010 wereldnieuws door een wedstrijd van elf uur te spelen, verspreid over drie dagen. Hij versloeg Nicolas Mahut met 70-68 in de vijfde set.'