Shapovalov ten koste van Berdych verder in Rotterdam

Wie is stuntende tennisser Tallon Griekspoor?

13 februari Voor het tweede jaar op rij boekte Tallon Griekspoor een heerlijke overwinning in Ahoy. Na de zege op Stan Wawrinka vorig jaar versloeg hij dinsdagavond laat Karen Katsjanov, in drie sets. De tennisliefhebber kent ongetwijfeld zijn naam, voor het grote publiek een korte introductie: wie is Tallon Griekspoor?