Sharapova schrijft in China eerste titel op haar naam sinds schorsing

Federer maakt zich in Shanghai op voor 38ste treffen met rivaal Nadal

14 oktober Roger Federer en Rafael Nadal treffen elkaar morgen in de finale van het masterstoernooi in Shanghai. Federer had zaterdag zijn handen vol aan de Argentijn Juan Martin del Potro, maar won in drie sets: 3-6 6-3 6-3. Eerder op de dag had Nadal, de Spaanse nummer één van de wereld, de als vierde geplaatste Kroaat Marin Cilic verslagen: 7-5 7-6 (3).